eMAG Промоция 03 Август – 09 Август 2026

В новия каталог-брошура на eMAG ще откриете: Пелени Pampers Premium Care XXL BOX 3, 6-10 кг, 204 броя – 56,64 €; Пелени Pampers Premium Care XXL Box, Размер 2, 4-8 кг, 224 бр – 58,01 €; Пелени Pampers Premium Care Mega Box, Размер 4, 9-14 кг, 104 броя – 34,99 €; Пелени Pampers Premium Care XXL Box, Размер 3, 6-10 кг, 200 бр – 56,64 €; Комплект 12 опаковки мокри кърпички с кремообразен лосион 12 x 72, 864 бр., 3D текстура, големи 16×19 см, дебелина 43 gsm – 13,72 €; Раница за майки KikkaBoo с термоотделение Nia Pink – 12,24 €; Пелени Pampers Premium Care XXL Размер 5, 11-16 кг, 148 бр – 56,64 €; Чанта Kikkaboo, Siena, Dark Mint – 24,54 €; Чанта Kikkaboo, Maxi, Grey – 28,07 €; Чанта Kikkaboo, Siena, Pink – 24,54 €; Кутия за съхранение на пелени Elindor®, регулируемо отделение, органайзер за детска стая, органайзери за гардероб, кутия за организиране, многофункционална кошница, разделител за дрехи, легла, играчки, за спалня, кола, 23 x 33 x 18 см, бежова – 11,43 €; Памперси Pampers Premium Care Pants, Junior 5, 12-17 кг, Изгодна опаковка, 34 броя – 17,01 €; Пелени Pampers Premium Care XXL Box 2 Mini, 4-8 кг, 240 броя – 56,64 €; Влажни кърпички Bebo с Мицеларна вода,11 пакета+1 подарък, 64 бр., иновативен капак – 25,85 €; Мултифункционален органайзер за пелени и аксесоари 3 отделения 8 джоба тюркоаз 33х23х18см – 5,38 € и много други.
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