В новата‎ промоция на eMAG ще намерите: Лаптоп Gaming Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-57M9, Intel® Core™ i5-13420H до 4.7GHz, 16“, WUXGA, IPS, 165Hz, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, No OS, Shale Black – цена 1669,99 лв.; LEGO® City – Гара и трамвай в центъра на града 60423, 811 части – цена 145,49 лв.; Хранителна добавка Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, Енергизираща, 317 гр – цена 41,99 лв.; Vichy Homme рол-он дезодорант за мъже, с дълготраен ефект Extreme Control, 72 часа, 50 мл – цена 22,59 лв.; Телевизор LG LED 43LR60006LA, 43″ (108 см), Smart, Full HD, Clasa F – цена 427,99 лв.; Грил тиган Tefal Simply Clean, Thermo-Signal, титаниево незалепващо покритие, 26X26 см – цена 55,99 лв.; Офис стол Kring Seth, Мрежа, Регулируема височина, Черен/Жълт – цена 126,99 лв. и много други.

eMAG е най-големият онлайн магазин в България, предлагащ огромно разнообразие от стоки. Категориите, от които може да избирате са:

– Телефони, таблети, компютри, телевизори, фото, видео, малки електроуреди, големи електроуреди, мода, здраве и красота, дом, градина, книги и офис консумативи, играчки и детски артикули, спорт и свободно време и авто аксесоари.

Магазинът на eMAG е отворен за вас 24 часа в денонощието.

За повече информация, посетете сайта на магазин eMAG: www.emag.bg



eMAG Промоция Черен Петък 14 Ноември 2025