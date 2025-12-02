eMAG Промоция Рожден Ден 02 Декември – 04 Декември 2025

Публикувано в на 2 декември 2025

eMag празнува рожден ден – 13 години в България! Празнувайте с хиляди оферти и участвайте за награда. По случай празника, спестете до 25% отстъпка.
10 лв. отстъпка за първа поръчка през App-a за минимум 40 лв.

eMAG е най-големият онлайн магазин в България, предлагащ огромно разнообразие от стоки. Категориите, от които може да избирате са:

– Телефони, таблети, компютри, телевизори, фото, видео, малки електроуреди, големи електроуреди, мода, здраве и красота, дом, градина, книги и офис консумативи, играчки и детски артикули, спорт и свободно време и авто аксесоари.

Магазинът на eMAG е отворен за вас 24 часа в денонощието.

За повече информация, посетете сайта на магазин eMAG: www.emag.bg

eMAG Промоция Рожден Ден 02 Декември – 04 Декември 2025
eMAG Промоция Рожден Ден 02 Декември – 04 Декември 2025

eMAG Промоция Рожден Ден 02 Декември – 04 Декември 2025
eMAG Промоция 01 Декември – 07 Декември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Метро Каталози и Брошури 04 Декември – 17 Декември 2025 и 20 Ноември – 03 Декември 2025 Метро Каталози и Брошури 04 Декември – 17 Декември 2025 и 20 Ноември – 03 Декември 2025

В новия каталог и брошура на Метро ще откриете: FINISH QUANTUM/ ULTIMATE Таблетки за съдомиялна машина МЕ=110/120/150 ...
Alleop Промоция Коледа 01 Декември – 31 Декември 2025 Alleop Промоция Коледа 01 Декември – 31 Декември 2025

В новата промоция на Alleop ще откриете: Блендер Ninja Detect Pro TB201EU, 1200W, 2.1 л, 14 скорости, ...
Ардес Промоция 01 Декември – 31 Декември 2025 Ардес Промоция 01 Декември – 31 Декември 2025

В новата‎ промоция на Ардес ще намерите: Лаптоп Apple MacBook Air 13 2022, Midnight, 13.6", 2560 x ...