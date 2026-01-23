DUKA Промоция 23 Януари – 25 Януари 2026

Публикувано в на 23 януари 2026

В новата промоция на Duka ще откриете: Форма за печене DUKA LYCKLIG 9 см., коледен подарък – цена 3.60 €; Буркан EXCELSA ECO LIVING 500 мл. – цена 7.20 €; Подложка за лъжица EXCELSA WONDERFUL GINGER – цена 7.80 €; Чиния DUKA LYCKLIG 20 см., елф – цена 7.20 €; Подложка за хранене EXCELSA NORDIC DEER – цена 2.40 €; Чиния HOMLA MYSTIC 27 см. – цена 7.20 €; Сет за сол и пипер EXCELSA WONDERFUL GINGER – цена 12.00 €; Чиния джинджифилово човече EXCELSA WONDERFUL GINGER – цена 12.00 € и много други.

DUKA е скандинавски бранд, предлагащ всичко необходимо за кухнята и трапезата.

Разгледайте всички промоции и брошури на магазини DUKA тук.

Магазините на DUKA ще откриете в София, Варна, Русе, Благоевград, както и онлайн.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини DUKA: www.duka.bg

