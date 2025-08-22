В новата‎ промоция на DUKA ще намерите: Подложка за хранене DUKA MINI 39,5×29,5 см., бял Производител: DUKA Арт. номер: 2221560 – ценa 6,85 лв.; Термо чанта DUKA IDEAL LUNCH, зелен Производител: DUKA Арт. номер: 2221410 – цена 15,06 лв.; Детски сет за готвене 3 части DUKA MINI, тюркоаз Производител: DUKA Арт. номер: 2221369 – цена 25,82 лв.; Бутилка за вода DUKA MINI 480 мл., зелен Производител: DUKA Арт. номер: 2221510 – цена 15,06 лв.; Бутилка за вода DUKA MINI 480 мл., син Производител: DUKA Арт. номер: 2221511 – цена 15,06 лв.; Термо чаша DUKA MINI 350 мл., оранжев Производител: DUKA Арт. номер: 2221522 – цена 38,33 лв.; Чаша за обяд с лъжица HOMLA POPPIE 380 мл. Производител: HOMLA Арт. номер: H241973 – цена 15,65 лв.; Одеяло – детско DUKA MINI 130×100 см., сив Производител: DUKA Арт. номер: 2221792 Детско одеяло, изработено от 100% памук с пастелен сив цвят. Материята е трикотажна, много мека и нежна към кожата, с бродирани разноцветни точки, които му придават очарователен вид. Одеялото е подходящо за завиване през първите месеци на детето, както и за използване в количка – цена 53,79 лв. и много други.

DUKA е скандинавски бранд, предлагащ всичко необходимо за кухнята и трапезата.

Разгледайте всички промоции и брошури на магазини DUKA тук.

Магазините на DUKA ще откриете в София, Варна, Русе, Благоевград, както и онлайн.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини DUKA: www.duka.bg



DUKA Промоция 22 Август – 24 Август 2025