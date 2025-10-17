DUKA Промоция 17 Октомври – 19 Октомври 2025

Публикувано в на 17 октомври 2025

В новата промоция на Duka ще откриете: Чаша котка HOMLA TEHEN 450 мл. – цена 15,06 лв | 7,70 €; Чаша крава HOMLA TEHEN 450 мл. – цена 15,06 лв | 7,70 €; Тиган за американски палачинки HOMLA ANDREAS – цена 42,43 лв | 21,70 €; Прибори за хранене 16 части HOMLA ABELE – цена 42,43 лв | 21,70 €; Чиния – дълбока HOMLA SALTIS 22 см., кафяв – цена 15,06 лв | 7,70 €; Чиния тиква HOMLA PUMPKIE 23,8×19,5 см. – цена 17,79 лв | 9,10 €; Чаша за обяд с лъжица HOMLA POPPIE 380 мл. – цена 15,06 лв | 7,70 € и много други.

DUKA е скандинавски бранд, предлагащ всичко необходимо за кухнята и трапезата.

Разгледайте всички промоции и брошури на магазини DUKA тук.

Магазините на DUKA ще откриете в София, Варна, Русе, Благоевград, както и онлайн.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини DUKA: www.duka.bg

