В новата‎ промоция на DUKA ще намерите: Сапун за неутрализиране на миризми DUKA BASI – ценa 12,32 лв.; Кафеварка за 3 чаши кафе EXCELSA CHICCO COLOR, жълт Производител: EXCELSA Арт. номер: ITEX46804 – цена 49,29 лв.; Кафеварка за 3 чаши кафе EXCELSA CHICCO COLOR, червен Производител: EXCELSA Арт. номер: ITEX46802 – цена 49,29 лв.; Съд за съхранение на чесън EXCELSA ALLIUM – цена 13,69 лв.; Сет за почистване на маса DUKA NATURAL SCANDI – цена 12,32 лв.; Арома дифузер DUKA HERITAGE, мента Производител: DUKA Арт. номер: 2220914 – цена 32,86 лв.; Подложка за хранене DUKA MINI 39,5×29,5 см. – цена 6,85 лв.; Детски сет за готвене 3 части DUKA MINI, тюркоаз – цена 25,82 лв.; Подаръчна торба DUKA NUTCRACKER 30x14x42 см. – цена 6,85 лв.; Подаръчна торба DUKA CELESTIAL 23x11x32 см. – цена 4,11 лв.; Термо чанта DUKA MINI 22x19x8 см., тюркоаз – цена 19,17 лв. и много други.

DUKA е скандинавски бранд, предлагащ всичко необходимо за кухнята и трапезата.

Разгледайте всички промоции и брошури на магазини DUKA тук.

Магазините на DUKA ще откриете в София, Варна, Русе, Благоевград, както и онлайн.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини DUKA: www.duka.bg



DUKA Промоция 15 Август – 17 Август 2025