В новата‎ промоция на DUKA ще намерите: Прибори за хранене 24 части EXCELSA BAMBU, златист Комплектът включва: 6 бр. вилици, 6 бр. лъжици, 6 бр. ножове, 6 бр. малки лъжици. Размери на вилицата: 20×2,5×3 см. Размери на лъжицата: 19,5x4x2 см. Размери на ножа: 23,5x2x0,5 см. Размери на малката лъжица: 14x3x1 см. Материал: неръждаема стомана 18/10. – ценa 210,84 лв.; Сет чаши за кафе 6 бр. EXCELSA VINTAGE CHRISTMAS Комплектът включва: 6 бр. чаши за кафе. Вместимост: 90 мл. Диаметър: 6,5 см. Височина: 6 см. – цена 69,83 лв.; Арома дифузер DUKA GLEN VELVET AMBER 150 мл. – цена 39,70 лв.; Запалка за свещи – плазмена DUKA SHINE 23 см., златист – цена 26,01 лв.; Електрическа кана DUKA BOSSE 1,7 мл., бял – цена 78,03 лв.; Овлажнител за въздух с хималайска сол DUKA BERGVIND Обем на резервоара: 70 мл. Височина: 16,5 см. Диаметър: 10 см. Материал: пластмаса. – цена 67,09 лв. и много други.

DUKA е скандинавски бранд, предлагащ всичко необходимо за кухнята и трапезата.

Разгледайте всички промоции и брошури на магазини DUKA тук.

Магазините на DUKA ще откриете в София, Варна, Русе, Благоевград, както и онлайн.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини DUKA: www.duka.bg



DUKA Промоция 12 Декември – 14 Декември 2025