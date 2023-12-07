В новата промоция на DUKA ви очаква до -30% отстъпка на всичко. Тук ще намерите: СЕТ ЧАША С ЧИНИЯ 2 БР. DUKA TREVLIG 200 МЛ. – цена 48,23 лв.; СЕТ ЧИНИИ ЗА ХРАНЕНЕ 18 ЧАСТИ EXCELSA CHRISTMAS STAMP – цена 287,63 лв.; Сет чинии за хранене 12 части EXCELSA NORDIC DEER – цена 200,13 лв.; СОЛНА ЛАМПА И ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ DUKA BERGVIND – цена 119,63 лв.; СЕТ ЧАША С ЧИНИЯ И ЧИНИЯ DUKA LYCKLIG – цена 48,23 лв.; ЛЮЛЕЕЩИ ЧАШИ DUKA JOY 6 БР. 300 МЛ. – цена 51,73 лв.; КУПА DUKA PARADISE 15 СМ. – цена 18,13 лв.; КАМЪК ЗА ПИЦА DUKA PIZZA STONE 34 СМ. – цена 48,93 лв.; ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ DUKA HERITAGE 23,8X12,8 СМ., ЧЕРВЕН – цена 27,93 лв.; ФОРМА ЗА ГОТВЕНЕ EXCELSA ANTICHI SAPORI 4200 МЛ. – цена 121,03 лв. и много други.

DUKA е скандинавски бранд, предлагащ всичко необходимо за кухнята и трапезата.

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Магазините на DUKA ще откриете в София, Варна, Русе, Благоевград, както и онлайн.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини DUKA: www.duka.bg



DUKA Промоция 07 Декември – 10 Декември 2023