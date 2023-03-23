DUKA Промоция на Всичко 24 Март – 26 Март 2023

Само този уикенд – Спестете -30% на всички продукти в DUKA: ЧИНИЯ DUKA SIREN 21 СМ., СИН – цена 16,03 лв.; ЧИНИЯ DUKA SIREN 21 СМ., ОРАНЖЕВ – цена 16,03 лв.; СЕТ ЧАШИ DUKA CELESTIAL 450 МЛ. – цена 48,23 лв.; ЧАША С ЧИНИЯ DUKA FELICIA FIRANDE 230 МЛ. – цена 21,63 лв.; ЧАЙНИК С ЧАША ЗА ЧАЙ DUKA PARADISE – цена 46,13 лв. и много други.

DUKA е скандинавски бранд, предлагащ всичко необходимо за кухнята и трапезата.

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Магазините на DUKA ще откриете в София, Варна, Русе, Благоевград, както и онлайн.

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