dm Каталог-Брошура 27 Юни – 10 Юли 2019

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: bllou Душ пяна, различни видове, 200 мл – цена 8,99 лв.; eos Лосион за тяло Berry Blossom или Vanilla Orchid, 350 мл – цена 8,99 лв.; Део продукт Alverde, различни видове, 50 или 75 мл – цена 3,99 лв.; Sundance Слънцезащитен спрей SPF50, 200 мл – цена 10,99 лв.; Маска за ръце Cettua, 1 чифт – цена 2,99 лв.; Kappus Глицеринов сапун, 125 гр – цена 1,99 лв.

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Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

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