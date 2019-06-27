dm Каталог-Брошура 27 Юни – 10 Юли 2019

Публикувано в на 27 юни 2019 admin

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: bllou Душ пяна, различни видове, 200 мл – цена 8,99 лв.; eos Лосион за тяло Berry Blossom или Vanilla Orchid, 350 мл – цена 8,99 лв.; Део продукт Alverde, различни видове, 50 или 75 мл – цена 3,99 лв.; Sundance Слънцезащитен спрей SPF50, 200 мл – цена 10,99 лв.; Маска за ръце Cettua, 1 чифт – цена 2,99 лв.; Kappus Глицеринов сапун, 125 гр – цена 1,99 лв.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на догерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Искаш ли да спестиш пари?Получавай актуалните брошури и сравни цените

Още каталози от същата категория
Елитис Каталог-Брошура 18 Юни – 03 Юли 2019 Елитис Каталог-Брошура 18 Юни – 03 Юли 2019

В новия каталог-брошура на Елитис ще откриете: Слънцезащитен лосион Carotene Sun Like - цена 10,19 лв.; Слънцезащитно ...
Лили Дрогерие Каталози Летни Оферти Юни 2019 Лили Дрогерие Каталози Летни Оферти Юни 2019

В новия каталог-брошура на Лили ще откриете: Nivea Sun Kids Слънцезащитен спрей с помпа SPF50, 300 мл ...
AVON Каталог-Брошура 13 Юни – 03 Юли 2019 AVON Каталог-Брошура 13 Юни – 03 Юли 2019

В новия каталог-брошура на Avon ще откриете: Новата лятна грим колекция California; Озаряващ хайлайтър Flashlight FX, 14 ...