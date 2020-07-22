dm Каталог-Брошура 23 Юли – 05 Август 2020

Публикувано в на 22 юли 2020 admin

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: DeBa Bio Vital Крем за лице, 50 мл, различни видове – цена 5,69 Max Factor Color Elixir Червило за устни, различни цветове – цена 12.99 лв.; Rexona Дезодорант, 150 мл, различни видове – цена 3,29 лв.; Nivea Душ гел, 250 мл, различни видове – цена 3,29 лв.; Lacalut Паста за зъби, 75 мл, различни видове – цена 3.99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на догерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg

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