dm Каталог-Брошура 23 Юли – 05 Август 2020

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: DeBa Bio Vital Крем за лице, 50 мл, различни видове – цена 5,69 Max Factor Color Elixir Червило за устни, различни цветове – цена 12.99 лв.; Rexona Дезодорант, 150 мл, различни видове – цена 3,29 лв.; Nivea Душ гел, 250 мл, различни видове – цена 3,29 лв.; Lacalut Паста за зъби, 75 мл, различни видове – цена 3.99 лв. и много други.

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