dm Каталог-Брошура 20 Февруари – 04 Март 2020

Публикувано в на 20 февруари 2020 admin

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Scandal Eyes On Demand Спирала за мигли, черна – цена 7,79 лв.; Colgate Max White Паста за зъби, extra care или expert complete, 75 мл – цена 5,39 лв.; Здраве Актив Шампоан за коса, 390 мл – цена от 4,89 лв.; Fa Душ гел, 400 мл – цена 2,99 лв.; Dove Дезодорант, 250 мл, различни видове – цена 4,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

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Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

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