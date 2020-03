dm Каталог-Брошура 02 Април – 15 Април 2020

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Maybelline New York Affinitone или Fit Me Фон дьо тен – цена 9,79 лв.; Chopard Дамска парфюмна вода Wish, 75 мл – цена 37,90 лв.; Maybelline New York Faslies Lash Lift Спирала за мигли, черна – цена 11,99 лв.; #me by Parsa Тампон за нанасяне на грим – цена 4,95 лв.; Persil Гел за цветно пране, 2 броя x 2.5 л или 50 пранета – цена 26,90 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на догерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg