dm Каталог-Брошура Твоето Лято 25 Юни – 08 Юли 2020

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Garnier Хидратиращ гел за лице с алое вера и хиалуронова киселина, 50 мл – цена 7,39 лв.; Listerine Вода за уста, Total Care или Advanced White, 500 мл – цена 6,99 лв.; Philips One Blade Face & Body Електрическа самобръсначка – цена 74,90 лв.; Dove Дезодорант, 150 мл, различни видове – цена 3,49 лв. и много други.

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