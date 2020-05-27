dm Каталог-Брошура Посрещни Лятото 28 Май – 10 Юни 2020

Публикувано в на 27 май 2020 admin

Посрещни лятото с горещи оферти от dm: Bilka mavrud age expert Kрем за лице, 40 мл- цена 4,59 лв.; Maybelline New York Спирала за мигли, различни видове – цена 9,79 лв.; Nivea Sun protect & bronze Слънцезащитно олио за допълнителен тен SPF 30, 200 мл – цена 14,99 лв.; Fa Дезодорант, 150 мл, различни видове – цена 2,99 лв.; Aroma Color Боя за коса, различни нюанси – цена 1,95 лв. и много други.

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Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

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