dm Каталог-Брошура от 17 Септември 2020

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Garnier Botanic Therapy Шампоан за коса, 250 мл или балсам за коса, 200 мл, различни видове – цена 4,49 лв.; Garnier Fructis Hair Food Шампоан или балсам за коса, 350 мл, различни видове – цена 6,99 лв.; Garnier Pure Active Intensive Почистващ гел за лице, 3 в 1, 150 мл – цена 9,49 лв.; Garnier Skin Naturals Мицеларна розова вода за лице, 400 мл – цена 6,49 лв. и много други.

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Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

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