dm Каталог-Брошура от 15 Октомври 2020

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Loreal Paris Revitalift Filler Серум за лице, 30 мл – цена 23,90 лв.; Fа Дезодорант, 150 мл, различни видове – цена 3,39 лв.; Loreal Paris Elseve Шампоан за коса, Total Repair 5 или Color-Vivе, 700 мл – цена 9,99 лв.; syoss Шампоан или балсам за коса, 440 мл, различни видове – цена 3,69 лв.; Dove Душ гел, 250 мл, различни видове – цена 3,69 лв. и много други.

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Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

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