dm Каталог-Брошура от 01 Октомври 2020

В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Prestige Тонер за коса, различни нюанси – цена 2,29 лв.; always Platinum Дамски превръзки, дуо пакет, различни видовe – цена 3,99 лв.; Rexona Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 3,29 лв.; Astera Вода за уста, Parodont Active или White A Way, 300 мл – цена 2,59 лв.; Trisa Четка за зъби We Care, Medium – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

