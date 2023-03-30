В новия каталог-брошура на dm ще откриете: HEITMANN Писалка с магическо мастило, 1 бр. + Течни бои за яйца, 5 цвята – 7,79 лв.; МЕТМА Боя за яйца, 5 цвята + Кристали – цена 1,75 лв.; Profissimo Салфетки с мотив заек, 12 бр. – цена 3,99 лв.; Kendy Великденска трева в панерче – цена 3,55 лв.; dmBio Бял шоколад с йогурт и микс от горски плодове, 100 g – цена 4,59 лв. и много други.

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dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 30 Март 2023