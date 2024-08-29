В новия dm Журнал с Трайно Изгодни Цени ще откриете: dmBio Сироп от агаве, 250 ml – цена 7,95 лв.; dmBio Пшенично брашно, 1 kg – цена 2,99 лв.; dmBio Овесени ядки без глутен, 500 g – цена 5,25 лв.; dmBio Смляна канела, 50 g – цена 3,99 лв.; bett’r Био лешников крем без захар, 250 g – цена 8,85 лв.; Rois Bio Суров микс от ядки Vital, 120 g – цена 6,75 лв.; CANDY TOWN Био десерт със заливка от черен шоколад, 50 g различни видове – цена 3,29 лв.; rice UP! Чипс от ориз, 25 g различни видове – цена 1,25 лв.; harmonica Био пълнозърнести солети, 60 g – цена 2,09 лв.; harmonica Тунквана вафла без захар, 40 g – цена 2,19 лв.; bett‘r Пралини с фъстъчен крем, 3 бр. x 13 g – цена 2,55 лв.; dmBio Смес за сладкиш Stracciatella, 50 g – цена 2,99 лв.; dmBio Солени вафли от леща, 100 g – цена 3,25 лв.; WELEDA Skin Food Крем за лице и тяло Light, 75 ml – цена 22,90 лв.; ALTEYA organics Розова вода, 120 ml – цена 8,99 лв.; alverde Kids Слънцезащитен крем SPF 50, 30 ml – цена 3,99 лв.; alverde Део рол-он Invisible Black & White, 50 ml- цена 4,95 лв.; TIERRA VERDE Менструална чашка, S или L, 1 бр. + Ежедневна превръзка за многократна употреба, 1 бр. – цена 41,90 лв. и много други.

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dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 29 Август 2024