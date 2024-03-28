В новия каталог-брошура на Дрогерии dm Журнал ще откриете: dmBio Бурбонска ванилия, 5 g – цена 9,99 лв.; dmBio Фурми без костилка, 200 g – цена 5,65 лв.; harmonica Био сушени сливи, 200 g – цена 5,59 лв.; bett’r Капки млечен или розов шоколад, 200 g – цена 8,49 лв.; dmBio Двойни бисквити без глутен, 225 g – цена 6,95 лв.; dmBio Овесена напитка без глутен, 1 L – цена 3,95 лв.; dmBio* Овесено брашно без глутен, 500 g – цена 4,99 лв.; dmBio Вафли с нахут без глутен, 100 g – цена 2,95 лв.; dmBio Смес за шоколадов сладкиш без глутен, 380 g – цена 7,99 лв.; Melli GEL Енергиен меден спортен гел, 32 g различни видове – цена 4,49 лв.; BioSaurus* Био царевичен снакс, с морска сол или със сирене, 50 g – цена 2,85 лв.; CANDY TOWN*Био десерт със заливка от черен шоколад, 50 g, различни видове – цена 3,29 лв.; DOVE’S FARM* Био шоколадови звездички, без глутен, 300 g – цена 10,99 лв.; Frumbaya* Био сок от ябълка и портокал, 250 ml – цена 3,29 лв. и много други.

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dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 28 Март 2024