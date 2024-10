В новата‎ промоция на dm Журнал с Трайно Изгодни Цени ще намерите: trend !t up Спирала за мигли Curl Lash Bloom, 9 ml ефект: извиващ, придаващ обем основен цвят: черен характеристики на продукта: веган – цена 6,75 лв.; trend !t up Молив за вежди Slim Line 040, 0,09 g ефект: дълготраен, тонизиращ ефект основен цвят: кафяв текстура/консистенция: молив характеристики на продукта: веган, водоустойчив – цена 4,69 лв.; trend !t up Гланц за устни Power Shine, Nr. 165, 4 ml – цена 5,69 лв.; trend !t upЛак за нокти I Love Effect 080, 8 ml характеристики на продукта: веган – цена 4,79 лв.; alverde NATURKOSMETIK Сенки за очи quattro – № 75 Smokey Eyes, 4,4 g характеристики на продукта: веган, натурална козметика – цена 7,99 лв.; alverde NATURKOSMETIK Течен коректор Clean Beauty, 01 Soft Ivory, 9 ml характеристики на продукта: веган, натурална козметика – цена 7,99 лв.; Balea MEN Коледен календар 2024 Merry Christmas, 1 бр. – цена 34,90 лв. и много други.

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 24 Oктомври 2024