В новата брошура-каталог на dm ще откриете: MAYBELLINE NEW YORK Lash Sensational Firework Спирала за мигли, 1 бр. – цена 17,99 лв.; ТRESemmé Интензивен балсам за коса, Smooth или Repair, 170 ml – цена 7,65 лв.; Fa Дезодорант, 150 ml, различни видове – цена 4,25 лв.; NIVEA Душ гел, 500 ml различни видове – цена 8,35 лв.; parodontax Паста за зъби, 75 ml, различни видове – цена 5,99 лв.; LA RIVE Спрей за тяло Diamond Star, с блясък, 200 ml – цена 9,99 лв.; trend !t up Pretty In Tint Гланц за устни, дълготраен, 1 бр. различни цветове – 5,98 лв. – цена 6,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури с трайно изгодни цени на Дрогерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 23 Май 2024