dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 22 Януари 2026

В новия каталог брошура на dm ще откриете: Schwarzkopf GLISS Шампоан за плътна коса с кофеин и пептиди, 400 ml – цена 4.06 €; AIRWICK Пълнител за ароматизатор Фрезия и жасмин, 250 ml – цена 5.82 €; Balea Душ крем Ванилия и кокос, 300 ml – 0.97 €; Rexona Дезодорант Bright Bouquet, 150 ml – цена 2.55 €; TRISA Паста за зъби Complete Care, 75 ml – цена 3.37 €; HiPP Мляко за малки деца Combiotic 3, 500 g Mляко за последващо хранене – цена 10.43 €; Balea Балсам за устни Oriental Plum, 4,8 g – цена 1.02 €; trend !t up Лак за нокти Glossy Gel, 220 Dark Plum Red, 11 ml – цена 2,40 € и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

