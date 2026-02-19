dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 19 Февруари 2026

– Разгледайте всички брошури с трайно изгодни цени на Дрогерии dm тук .

В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни цени ще откриете: Schwarzkopf GLISS Full Hair Wonder Шампоан за коса, 250 ml или балсам за коса, 200 ml – цена 3,04 €; MAYBELLINE NEW YORK Lash Sensational Body Спирала за мигли, 1 бр. – цена 8,75 €; Perwoll renew Гел за пране Blossom, 3,75 L за 75 пранета – цена 14,78 €; Schwarzkopf taft Лак за коса, 250 ml или пяна за коса, 200 ml, различни видове – цена 3,55 €; WILKINSON SWORD Essentials 3 Еднократна самобръсначка – цена 2,38 €; Pampers Paw Patrol Бебешки гащички, от 60 бр. до 72 бр. различни размери – цена 20,40 €; Wisch & Weg Кухненска ролка eXtra Lang, 2 бр. x 72 къса – ценa 4,44 €; Sanft & Sicher Тоалетна хартия Classic, 3-пластова, 10 бр. – цена 5,55 €; Medix derma care Течен сапун пълнител, 800 ml различни видове – цена 1,58 €; Dontodent Pro+ Четка за зъби, 2 бр. различни цветове и мотиви – цена 2,53 €; Alvina Deluxe Parfume Intense Oмекотител, 1,65 L за 75 пранета различни видове – цена 3,83 € и много други.

