dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 19 Август 2021

Публикувано в на 19 август 2021 admin

В новата брошура-каталог на dm ще откриете: finish All In 1 Таблетки за съдомиялна машина, 100 броя – цена 23,90 лв.; Cif Почистващ крем, 500 мл, различни видове – цена 2,99 лв.; Medix Унивeрсален почистващ препарат, различни видове, 1.5 л – цена 3,49 лв.; Bref Power Aktiv Тоалетно блокче, различни видове, 4 бр. х 50 гр – цена 6,49 лв.; Denkmit Универсални почистващи мокри кърпи, различни видове, 50 броя – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури с трайно изгодни цени на Дрогерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg

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