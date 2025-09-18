В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни Цени ще откриете: L′ORÉAL PARiS Elseve Шампоан за коса, 250 ml или балсам за коса, 200 ml различни видове – цена 6,75 лв.; Rexona Дезодорант, 150 ml, различни видове – цена 4,99 лв.; L’ORÉAL PARiS Panorama Спирала за обемни мигли, 1 бр. – цена 17,49 лв.; бочко Влажни кърпички с капак, 84 бр. различни видове – цена 2,89 лв.; MAX FACTOR 2000 Calorie Match maker Гланц за устни, 1 бр. различни цветове – цена 17,99 лв.; L′ORÉAL PARiS Age Expert Дневен или нощен крем за лице 55+, 50 ml – цена 11,99 лв.; L’ORÉAL PARiS true match Фон дьо тен, 1 бр. различни нюанси – цена 19,79 лв.; Aptamil 3 или 4 Pronutra Мляко за малки деца над 1 година, 800 g – цена 33,90 лв.; babylove Млечна каша с банан за деца над 6 месеца, 250 g – цена 4,09 лв.; dmBio Плодовa закускa, 100 g, различни вкусове – цена 1,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 18 Септември