В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Domestos Универсален почистващ и дезинфекциращ препарат, 750 ml, различни видове – цена 5,95 лв.; finish Quantum All In 1 Таблетки за съдомиялна машина Lemon, 120 бр – цена 48,90 лв.; Denkmit Почистващ гел за тоалетна Ozean Frische, 1 L – цена 2,65 лв.; Чисто Дезинфекциращ препарат за баня Океан, спрей, 700 ml – цена 6,99 лв.; Persil Expert Гел за пране Sensitive, 0.9 L за 20 пранета – цена 10,95 лв.; MAYBELLINE NEW YORK Super Stay 24 H Тониращ серум за

лице, с витамин С, 1 бр., различни нюанси – цена 23,40 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури с трайно изгодни цени на Дрогерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 14 Март 2024