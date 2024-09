В новия каталог-брошура на магазини dm ще откриеte: MAYBELLINE NEW YORK Lifter Plump Гланц за устни, 1 бр., различни цветове – цена 17,69 лв.; Colgate Max White Паста за зъби, 50 ml, различни видове – цена 6,45 лв.; finish Ultimate All In 1 Таблетки за съдомиялна машина лимон, 100 бр – цена 45,90 лв.; MAX FACTOR Miracle Pure Серум – фон дьо тен Skin Reset 2 in 1, 1 бр. различни нюанси – цена 26,40 лв.; MAX FACTOR Miracle Pure Течен бронзант за лице Golden Glow, 1 бр. различни нюанси – цена 18,49 лв.; GOLDEN ROSE** Матово червило-молив за устни, 1 бр. различни цветове – цена 5,79 лв.; EVELINE Gold Lift Expert Околоочен крем с 24-каратово злато SPF 8, 1 бр. – цена 12,65 лв.; Bilka Мицеларна измиваща пяна за лице aqua natura или rosa damascena, 140 ml – цена 5,99 лв.; Scholl Party Feet Гел възглавнички за стъпала Ultra Slim, 1 чифт – цена 9,55 лв.; VICTORIA beauty Регенерираща и подхранваща маска за крака с охлювен екстракт, 1 чифт – цена 4,15 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 12 Септември 2024