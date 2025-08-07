В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни Цени ще откриете: alverde Mama Олио за тяло, 100 ml – цена 7,75 лв.; alverde Mama Масло за тяло против стрии, 200 ml – цена 6,79 лв.; Mivolis Beauty Колаген и хиалурон, ампули за пиене, 20 бр. – цена 36,90 лв.; dmBio Смути с праскова, джинджифил, ябълка и грозде, 250 ml – цена 3,55 лв.; dmBio Смути с праскова, джинджифил, ябълка и грозде, 250 ml – цена 2,59 лв.; dmBio Капучино с овесено мляко, 230 ml – цена 2,69 лв.; BIOSAURUS Био царевичен снакс с морска сол или сирене, 50 g – цена 2,95 лв.; bett‘r Лешниково-какаов крем без захар, 250 g – цена 8,85 лв.; SUNDANCE Sensitiv Слънцезащитен балсам за устни SPF 50, 4,8 g – цена 3,59 лв.; SUNDANCE Слънцезащитен спрей за лице Invisible protect SPF 50, 75 ml – цена 6,99 лв.; treaclemoon Спрей за тяло rouge love story или sunny brazillian love, 150 ml – цена 11,95 лв.; NATURE of AGIVA Skin Fruit Salad Захарен скраб за тяло, 200 ml различни видове – цена 8,95 лв. и много други.
dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 07 Август 2025