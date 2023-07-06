В новия каталог-брошура на dm ще откриете: Balea Душ гел, 300 ml различни видове – цена 1,99 лв.; Balea Масло за крака Tropical Walk, 150 ml – цена 5,99 лв.; COCOSOLIS Масло за лице и тяло Choco, за тен, хидратация и сияйна кожа, 110 ml – цена 43,90 лв.; ST.MORIZ Professional Автобронзиращ мус за тяло Medium или Dark, 200 ml – цена 19,95 лв.; inoPharm Автобронзант за тяло, BronzeGlow Dark или Golden Glow Medium, 150 ml – цена 14,45 лв. и много други

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dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 06 Юли 2023