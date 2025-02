В новия dm Журнал с Трайно Изгодни цени ще откриете: AVON Incandessence Дамска парфюмна вода, 50 ml – цена 27,90 лв.; ANTONIO BANDERAS Дамска или мъжка парфюмна вода, 50 ml различни видове – цена 59,90 лв.; JACQUES BATTINI Дамска парфюмна вода, 100 ml, различни аромати – цена 25,90 лв.; s-he colour & style super stay kohl kajal Молив за очи, 1 бр., различни цветове – цена 3,99 лв.; trend !t up Face Contouring Set Палитра за контуриране на лице, 3 цвята, 1 бр. – цена 10,99 лв.; trend !t up Wonder Skin Cream-To-Powder Компактен фон дьо тен 2 в 1, 1 бр. различни нюанси – цена 10,99 лв.; trend !t up Dewy Cream Blush Кремообразен руж, 1 бр. различни нюанси – цена 5,79 лв.; DAVID BECKHAM Follow Your Instinct Мъжка парфюмна вода, 50 ml – цена 43,90 лв.; wet n wild photofocus Dewy Lumineux Фон дьо тен, 1 бр. различни нюанси – цена 15,99 лв.; MAYBELLINE NEW YORK Anti-Age Eraser Коректор, 1 бр. различни нюанси- цена 14,99 лв.; MAX FACTOR 2000 Calorie Lip Glaze Гланц за устни, 1 бр., различни нюанси – цена 17,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури с трайно изгодни цени на Дрогерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 06 Февруари 2025