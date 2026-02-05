В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни цени ще откриете: dmBio* Необработено естествено мътно маслиново маслo, 500 ml – цена 10,17 €; VITAMIN WELL Вода, обогатена с витамини, 500 ml различни вкусове – цена 2,14 €; AHMAD TEA Чай с лимон и зелен чай матча Slim, 20 пакетчета, 40 g – цена 2,86 €; Mivolis Билков чай за алкално- киселинен баланс, 12 пакетчета, 21,6 g – цена 1,30 €; STADA марсианци Желирани витамини и минерали с черен бъз, 60 капсули – цена 11,96 €; Sportness Протеиново блокче Crispy с вкус на бял шоколад, 45 g – цена 1,12 €; Mivolis Магнезий, витамин C, витамин В6 + В12, 30 капсули – цена 1,82 €; Sportness Течен L-карнитин с вкус на портокал, 7 бр. x 25 ml – цена 7,15 €; Sportness Суроватъчен протеин на прах с вкус на ванилия, 450 g – ценa 15,29 € и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури с трайно изгодни цени на Дрогерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 05 Февруари 2026