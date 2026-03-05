В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни цени ще откриете: trend !t up Duo Face Stix Контуриращ стик за лице, 1 бр. различни видове – цена 3,45 €; trend !t up №1 Спирала за мигли, 1 бр. различни цветове – цена 2,85 €; MONTBLANC Signature Дамска парфюмна вода, 90 ml – цена 59,90 €; Lattafa Angham Дамска парфюмна вода, 100 ml – цена 32,90 €; Lattafa Angham Дамска парфюмна вода, 100 ml – цена 22,96 €; tutti delices Дамска тоалетна вода, 50 ml различни аромати – цена 14,78 €; women‘secret Дамска парфюмна вода old Seduction или Rose Seduction, 100 ml – цена 20,40 €; Aristea Kiss me Дамска парфюмна вода, 25 ml, различни аромати – цена 5,62 €; Elizabeth Arden white tea Дамска тоалетна вода, 30 ml различни аромати – цена 22,70 €; Bell HYPOAllergenic* Contouring Palette Палитра за контуриране на лице, 1 бр. – цена 7,92 € и много други.
Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.
Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.
dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 05 Март 2026