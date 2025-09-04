В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни Цени ще откриете: babylove Плодова напитка с минерална вода, 330 ml различни вкусове – ценa 2,29 лв.; babylove Плодово пюре или плодово пюре със зърнени култури, 190 g различни вкусове – цена 1,99 лв.; babylove Плодова закуска, 100 g, различни вкусове – цена 1,39 лв.; Aptamil Pronutra Мляко за малки деца над 1 година, 3 или 4, 800 g – цена 33,90 лв.; Belkorn Biskids Бисквити за деца за 6+ месеца, 120 g, различни вкусове – цена 5,99 лв.; Gerber Супа, пюре или меню, 190 g различни вкусове – цена 3,69 лв.; Gerber Супа, пюре или меню, 190 g различни вкусове – цена 7,99 лв.; babylove Силиконова залъгалка, 2 бр. различни цветове и размери – цена 4,99 лв.; babylove Premium Бебешки пелени, от 28 бр. до 46 бр. различни размери и дизайни – цена 14,95 лв.; babylove nature Подложки за повиване, 60 cm х 60 cm, 10 бр., различни дизайни – цена 7,99 лв. и много други.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 04 Септември 2025