dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 03 Февруари 2022

В новата брошура-каталог на dm ще откриете: Philips One Blade Face & Body Хибриден уред за бръснене – цена 85,40 лв.; Wolfgang JOOP My Looks Дамска парфюмна вода, 30 ml – цена 29,90 лв.; ALTEYA organics Био растително масло от шипка, 50 ml – цена 14,79 лв.; DeBa Maturel Дневен крем за лице SPF 15, 50 ml – цена 9,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

– Разгледайте всички брошури с трайно изгодни цени на Дрогерии dm тук.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

За повече информация, посетете уеб сайта на магазини dm: www.dm-drogeriemarkt.bg