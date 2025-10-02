В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни ще откриете: babylove Плодова закуска, 100 g, различни вкусове – ценa 1,39 лв.; dmBio Мляко за малки деца над 1 година, 500 g – цена 15,35 лв.; babylove Влажни кърпи, 99% вода, 80 бр. – цена 3,19 лв.; babylove Плодово пюре, 190 g, различни вкусове – цена 1,99 лв.; babylove Силиконова залъгалка в кутия, 2 бр. различни цветове и размери – цена 4,99 лв.; Pampers Paw Patrol Бебешки гащички, от 60 бр. до 72 бр. различни размери – цена 39,90 лв.; BioNino* Меню или пюре, 6+ месеца, 190 g различни вкусове – цена 3,55 лв.; Belkorn Biskids Бисквити за деца, 6+ месеца, 120 g различни вкусове – цена 5,99 лв.; LA RIVE Дамска парфюмна вода, 100 ml, различни аромати – цена 16,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюми, почистващи продукти и бебешки артикули в каталога на dm.

Дрогерии dm ше откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търновo, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 02 Октомври