Deichmann Коледно Намаление 18 Декември – 28 Декември 2020

Възползвайте се от Коледното Намаление в Deichmann: Дамски черни челси боти Esprit – цена 83,90 лв.; Дамски кафяви ботуши с катарами Graceland – цена 48,90 лв.; Мъжки черни боти Venice – цена 55,90 лв.; Детски черни боти с връзки Graceland – цена 41,90 лв.; Детски боти – цена 27,90 лв. и много други.

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Магазините на Deichmann ще откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Търговище.

За повече информация, моля посетете сайта на Deichmann: www.deichmann.bg