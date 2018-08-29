Deichmann Каталог-Брошура Back to School 29 Август – 12 Септември 2018

Публикувано в на 29 август 2018 admin

В новата брошура на Deichmann ще видиш: Детски обувки Reebok, размер 37-42 – цена 99,90 лв.; Детски обувки Adidas, размер 36-40 – цена 79,90 лв.; Детски обувки Cupcake Couture, размер 20-25 – цена 29,90 лв.; Детски обувки Nike, размер 21-27 – цена 59,90 лв.; Детски ботуши гумени, с декорация, размер 25-30 – цена 29,90 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Deichmann тук.

Магазините на Deichmann ще откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Търговище.

За повече информация, моля посетете сайта на Deichmann: www.deichmann.bg

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