Deichmann Каталог-Брошура Back to School Септември 2019

Публикувано в на 3 септември 2019 admin

В новия каталог-брошура на Дайхман ще откриете: Спортни обувки Adidas, размер 28-35 – цена 59,90 лв.; Спортни обувки Adidas, размер 28-35 – цена 79.90 лв.; Спортни обувки Puma, размер 28-35 – цена 69,90 лв.; Спортни обувки Fila, размер 31-36 – цена 69.90 лв.; Спортни кецове Graceland, размер 31-35 – цена 39,90 лв. и много други.

Разгледайте специалния каталог с обувки от новата колекция на Deichmann.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Deichmann тук.

Магазините на Deichmann ще откриете в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Търговище.

За повече информация, моля посетете сайта на Deichmann: www.deichmann.bg

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