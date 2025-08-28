Decathlon Промоция 28 Август – 15 Септември 2025

В новата‎ промоция на Decathlon ще намерите: ADIDAS ДЕТСКИ АНЦУГ ADIDAS TIBERIO, СИНЬО/БЯЛО Стилен и удобен детки анцуг, идеален за активното ежедневие – ценa 64,99 лв.; ADIDAS ДЕТСКИ ОБУВКИ ADIDAS TENSAUR, СИНЬО/БЯЛО Проектирани за разнообразни активности, тези обувки осигуряват комфорт и стабилност, като позволяват на децата да се движат свободно – цена 44,99 лв.; ADIDAS ДЕТСКА РАНИЦА 11,5 Л Малка раница, предназначена за активното ежедневие. – цена 34,99 лв.; ADIDAS ДЕТСКИ АНЦУГ TIBERIO ADIDAS, ЧЕРНО/БЯЛО Този детски анцуг е идеален за активното ежедневие – от рециклирана материя, удобен и стилен, той е идеален за всякакви активности – цена 64,99 лв.; KIPSTAФУТБОЛНА ТОПКА FIRST KICK, РАЗМЕР 5, ЗА ДЕЦА НАД 12 ГОД., ЖЪЛТА Екипите ни разработиха тази топка за неинтензивна игра на деца на ниво начинаещи – цена 9,99 лв. и много други.

В магазини Decathlon ще откриете голямо разнообразие от спортни облекла, обувки и аксесоари. Изберете от любими марки: Nike, Adidas, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Decathlon тук.

За повече информация, моля посетете сайта на Decathlon: www.decathlon.bg

https://www.decathlon.bg/
