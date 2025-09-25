Decathlon Промоция 25 Септември – 09 Октомври 2025

В новата‎ промоция на Decathlon ще откриете: KIPSTA ОБУВКИ ЗА ФУТБОЛ CLR 7 ELITE FG RED STORM ANTOINE GRIEZMANN EDITION, ЧЕРВЕНИ – цена 124,99 лв.; KIPSTА ФЛАНЕЛКА ЗА ФУТБОЛ VIRALTO II WAVE, ЧЕРНО/ЯРКОЖЪЛТО – цена 39,99 лв.; KIPSTA ФЛАНЕЛКА ЗА ФУТБОЛ T100, ТЪМНОСИНЯ Леката и удобна фланелка за футбол T100 от смесен памук е идеална за тренировки и отборни пътувания – цена 11,99 лв.; KIPSTA ФУТБОЛНА ТОПКА LIGHT LEARNING BALL, РАЗМЕР 5, ЖЪЛТО/РОЗОВО – цена 14,99 лв.; KIPSTA ФУТБОЛНА ТОПКА LIGHT LEARNING BALL, РАЗМЕР 4, СИНЬО/ЗЕЛЕНО/ЛИЛАВО С ПРИНТ – цена 17,99 лв.; KIPSTA ДЕТСКИ ОБУВКИ С ВРЪЗКИ ЗА ФУТБОЛ VIRALTO III TURF TF ALPHA, СИНИ – цена 59,99 лв.; KIPSTA ДЕТСКИ ОБУВКИ ЗА ФУТБОЛ 100 TURF TF, С ВРЪЗКИ, ЧЕРНО/ЖЪЛТО – цена 24,99 лв.; ADIDAS ДОЛНИЩЕ ЗА ТРЕНИРОВКИ SQUADRA 25, ЧЕРНО/БЯЛО – цена 59,99 лв. и много други.

В магазини Decathlon ще откриете голямо разнообразие от спортни облекла, обувки и аксесоари. Изберете от любими марки: Nike, Adidas, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Decathlon тук.

За повече информация, моля посетете сайта на Decathlon: www.decathlon.bg

