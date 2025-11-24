В новата промоция на Decathlon ще намерите: BTWIN ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД БЕЗ ПЕДАЛИ RUNRIDE 100, 10 ИНЧА, БЯЛО/ЧЕРНО – ценa 89,99 лв.; ADIDAS ФУТБОЛНА ТОПКА TRIONDA WORLD CUP FIFA 2026 LEAGUE, РАЗМЕР 5 – цена 54,99 лв.; WEDZE НАДУВАЕМА ШЕЙНА СЪС СПИРАЧКИ PUMPSLIDE, СИНЯ Удобната шейна Pumpslide е идеална както за малки, така и за големи. Подходяща е за 1 или 2 души и обещава незабравими спускания – цена 1234,99 лв.; DECATHLON ТРОТИНЕТКА ЗА ФРИЙСТАЙЛ MF520, ЧЕРНО/ЖЪЛТО С ПРИНТПредназначена за усъвършенстване на триковете и фигурите в скейтпарк. Подходяща за напреднали на възраст от 10 до 13 години – цена 199,99 лв.; QUECHUA ТЕРМОЧАША ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ЗА КЪМПИНГ, ПРЕХОДИ И ТРЕКИНГ 900, 0,5Л, БЕЖОВАТази термочаша 0,5 л запазва напитката гореща или студена благодарение на двойната стена от инокс. Удобна за употреба навсякъде, дори в колата – цена 24,99 лв. и много други.
В магазини Decathlon ще откриете голямо разнообразие от спортни облекла, обувки и аксесоари. Изберете от любими марки: Nike, Adidas, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!
Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Decathlon тук.
За повече информация, моля посетете сайта на Decathlon: www.decathlon.bg
Decathlon Промоция 24 Ноември – 07 Декември 2025