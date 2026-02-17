Decathlon Промоция 17 Февруари – 28 Февруари 2026

Публикувано в на 17 февруари 2026

В новата‎ промоция на Decathlon ще намерите: QUECHUA ДАМСКО НЕПРОМОКАЕМО ЯКЕ ТИП ПАРКА ЗА ПРЕХОДИ NH500, -10°C, ЗЕЛЕНО – цена 59,99 €; ARENA ОЧИЛА ЗА ПЛУВАНЕ THE ONE, С ОПУШЕНИ СТЪКЛА, СИВО/ЧЕРНО – цена 8,69 €; QUECHUA ДЕТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБУВКИ MH500, ЧЕРНИ, С КОЗМЕТИЧЕН ДЕФЕКТ – цена 12,99 €; ADIDAS ДЕТСКИ ОБУВКИ ADIDAS TENSAUR SPORT, С ВЕЛКРО, СИНИ – цена 16,99 €; DOMYOS ДАМСКИ КЛИН С ВИСОКА ТАЛИЯ ЗА КАРДИО ФИТНЕС, ЧЕРЕН – цена 9,99 €; QUECHUA ДЕТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБУВКИ MH500, № 30-38, СИНИ, С КОЗМЕТИЧЕН ДЕФЕКТ – цена 12,99 €; CORENGTH ДЪМБЕЛ ЗА КРОС ТРЕНИРОВКИ HEX 5 КГ, ЧЕРЕН Нашият дизайнерски екип създаде този дъмбел за крос тренировки – цена 13,99 €; DECATHLON ДЕТСКИ ВОДОУСТОЙЧИВИ ОБУВКИ, ЗЕЛЕНО/СИНЬО/БЕЖОВО Точна степен на омекотяване, гъвкавост и усукване. Тези обувки следват развитието на детето – цена 20,45 € и много други.

В магазини Decathlon ще откриете голямо разнообразие от спортни облекла, обувки и аксесоари. Изберете от любими марки: Nike, Adidas, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Decathlon тук.

За повече информация, моля посетете сайта на Decathlon: www.decathlon.bg

Decathlon Промоция 17 Февруари – 28 Февруари 2026
Decathlon Промоция 17 Февруари – 28 Февруари 2026

