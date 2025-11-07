В новата‎ промоция на Decathlon ще намерите: SHOKZ СПОРТНИ СЛУШАЛКИ С КОСТНА ПРОВОДИМОСТ OPENRUN PRO 2, ЧЕРНИ Предназначени за маратон, трейл и всякакви интензивни спортни дейности – цена 370 лв.; SIMOND МЪЖКО НЕПРОМОКАЕМО ЯКЕ ЗА АЛПИНИЗЪМ ALPINISM LIGHT, ОРАНЖЕВО Това непромокаемо дишащо яке е създадено от нашите високопланински водачи. То предлага лекота и защита в алпийски условия – цена 274,99 лв.; ROCKRIDER ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД С ПЪЛНО ОКАЧВАНЕ 29″ E-EXPL 700 S, МЕД Предназначен за планинско колоездене, за преходи в пресечен терен, при голяма денивелация – цена 6450 лв.; QUECHUA ПАЛАТКА С РЕЙКИ ЗА КЪМПИНГ ARPENAZ 4.1 F&B, 1 СПАЛНО, 4-МЕСТНА – цена 369 лв.; COLUMBIA МЪЖКО ЯКЕ СЪС СИНТЕТИЧЕН ПУХ COLOMBIA BUCK BUTTE™ II, ЗЕЛЕНО Модел Buck Butte II на COLUMBIA е създаден за преходи в природата или за студените дни в града – цена 279,99 лв. и много други.

В магазини Decathlon ще откриете голямо разнообразие от спортни облекла, обувки и аксесоари. Изберете от любими марки: Nike, Adidas, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

За повече информация, моля посетете сайта на Decathlon: www.decathlon.bg



Decathlon Промоция Черен Петък 14 Ноември – 23 Ноември 2025