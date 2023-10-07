В новата промоция на Decathlon Club ще откриете супер намаления за футбола: KIPSTA Спортен сак essential 20 л, син – цена 15,40 лв.; KIPSTA Обувки за футбол agility 100 tf, твърд терен, черно/бяло – цена 34,90 лв.; KIPSTA Детски долен термоклин keepcomfort 100, черен – цена 20,90 лв. KIPSTA Детски обувки за футбол 100 easy turf tf, с велкро, черно/жълто – цена 21,90 лв.; KIPSTA Детски футболни чорапи essentiel, бели – цена 5,40 лв. и много други.

В магазини Decathlon ще откриете голямо разнообразие от спортни облекла, обувки и аксесоари. Изберете от любими марки: Nike, Adidas, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

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Decathlon Промоция 07 Октомври – 31 Октомври 2023