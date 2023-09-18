В новата промоция на Decathlon ще откриете детски дрехи и обувки на супер цени: Детски обувки adidas tensaur, с велкро, черно/синьо – цена 49,90 лв.; DOMYOS Детска тениска 100, бяла – цена 6,40 лв.; DOMYOS

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Decathlon Промоция за Децата до 30 Септември 2023