В новия каталог брошура на Como ще откриете: Ъглова гарнитура с дамаска, подходяща за домашни любимци. Цвят тъмнозелено Cyber moos, метални крака в черно, видима дървена рамка в омаслен див дъб. Състои се от 3-местен диван и лежанка. Размери 322х187 см. – цена 2745.00 €; Ъглова гарнитура, дамаска от рипсено кадифe Feincord в бяло. Състои се от 1,5-местен елемент с подлакътник и ел. моторно издърпване на седалката вляво и лежанка с подлакътник вдясно. Вкл. регулируеми облегалки за глава. Размери: 258×217 см. – цена 2799.00 €; Мега диван, дамаска в цвят бяло, пластмасови крака в черно. ШхВхД: 315×80/44×130 см. Вкл. 2 декоративни възглавници. № 145152 – цена 2198.00 € и много други.

Разгледайте новите промоции на мебели и аксесоари в брошурата на Como:

Como Каталог-Брошура 30 Януари – 05 Март 2026