Como Каталог-Брошура 12 Септември – 09 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Como ще откриете: Ъглова гарнитура, Дамаска Nile Marsala, метални крака в цвят черно мат. Пълнеж от пенополиуретан върху вълнообразни пружини – цена 5990,00 лв.; Елегантна ъглова гарнитура, Дамаската Kama silver е изключително мека на допир и имитира вълна от лама, като представя най-новите тенденции сред меката мебел – цена 8190,00 лв.; Програма за обзавеждане на дневна, която ще преобрази изцяло любимото ви помещение. Корпус в цвят Kashmir, плотове в декор дъб Riva. Фронт от МДФ в цвят Kashmir, ламели в декор дъб Riva – цена от 499,00 лв.; и много други.

Разгледайте новите промоции на мебели и аксесоари в брошурата на Como:

– Поръчайте вашите мебели и аксесоари и в нашия интернет магазин: www.como.bg

Магазинът на COMO ще намерите на адрес: София, ж. к. Младост IV, ул. Околовръстен път 267.

За повече информация, посетете сайта на мебели Como: www.como.bg

